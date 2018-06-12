"Барселона" определила две альтернативы Гризманну

Каталонская "Барселона" определила две альтернативы своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сине-гранатовым" не удастся подписать 26-летнего нападающего "матрасников", они будут готовы предпринять попытки подписать Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") либо Килиана Мбаппе (ПСЖ), трансфер которых оценивается примерно в 200 миллионов евро. При этом "разменной монетой" в возможных сделках по египтянину и французу должен будет стать вингер каталонского гранда Усман Дембеле.

Напомним, "Барселона" поставила ультиматум Гризманну. | soccernews.ru