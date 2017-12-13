"Барселона" определила две альтернативы Коутиньо

Каталонская "Барселона" определила две альтернативы своей главной трансферной цели в лице полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Daily Mail, в зимнее трансферное окно "сине-гранатовые" сделают все возможное, чтобы таки подписать 25-летнего хавбека "красных". В случае, если же трансфер Коутиньо опять сорвется, каталонский гранд переключит свое внимание на Месута Озила из лондонского "Арсенала" и Артура из бразильского "Палмейраса".

Напомним, "Арсенал" может продать Озила в "Барселону". | soccernews.ru