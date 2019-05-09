"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде

2 Теги барселонаэрнесто вальвердерональд куманэрик тен хаг

"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде

"Барселона" может сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает испанская пресса.

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде после провала в Лиге Чемпионов.

Приоритетным кандидатом на замену 55-летнему считается наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Есть у "Барсы" и альтернативный вариант - тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого команда сенсационно добралась до полуфинала ЛЧ, где уступила "Тоттенхэму".

Напомним, что контракт Вальверде с "блауграной" рассчитан до лета 2020 года.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Тег Хаг.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Я бы взял Хави. .....Было и дешевле для клуба, и он исповедует стиль Барсы. Стиль, благодаря которому Барса стала не только узнаваема, а и благодаря которому Барса стала суперклубом!

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