"Барселона" определила двух кандидатов на замену Вальверде

"Барселона" может сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает испанская пресса.

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с увольнением Эрнесто Вальверде после провала в Лиге Чемпионов.

Приоритетным кандидатом на замену 55-летнему считается наставник сборной Нидерландов Рональд Куман.

Есть у "Барсы" и альтернативный вариант - тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого команда сенсационно добралась до полуфинала ЛЧ, где уступила "Тоттенхэму".

Напомним, что контракт Вальверде с "блауграной" рассчитан до лета 2020 года.

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