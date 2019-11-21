"Барселона" определила двух кандидатов в качестве замены Суаресу

"Барселона" приступила к поискам преемника 32-летнему уругвайскому нападающему Луису Суаресу и определила двух приоритетных кандидатов, сообщает Goal.

По сведениям издания, каталонский клуб проявляет интерес к аргентинцу Лаутаро Мартинесу ("Интер") и Эрлингу Холанду ("Ред Булл Зальцбург"). Один из этих футболистов может перебраться в "Барселону" в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте Мартинеса составляет 111 миллионов евро. "Ред Булл" оценивает Холанда в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. На счету 19-летнего Холанда 26 мячей и шесть голевых передач в 18 поединках за "Зальцбург".

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