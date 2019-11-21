"Барселона" определила двух кандидатов в качестве замены Суаресу
"Барселона" приступила к поискам преемника 32-летнему уругвайскому нападающему Луису Суаресу и определила двух приоритетных кандидатов, сообщает Goal.
По сведениям издания, каталонский клуб проявляет интерес к аргентинцу Лаутаро Мартинесу ("Интер") и Эрлингу Холанду ("Ред Булл Зальцбург"). Один из этих футболистов может перебраться в "Барселону" в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте Мартинеса составляет 111 миллионов евро. "Ред Булл" оценивает Холанда в 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. На счету 19-летнего Холанда 26 мячей и шесть голевых передач в 18 поединках за "Зальцбург".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6