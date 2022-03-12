"Барселона" определила еще два варианта на случай неудачи с трансфером Холанда
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку\Автор неизвестен
"Барселона" определила еще два альтернативных варианта на тот случай, если летом не сможет приобрести норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к нападающим лондонского "Челси" - немцу Тимо Вернеру и бельгийцу Ромелу Лукаку. Напомним, что несколько игроков "Челси" хотят покинуть команду из-за санкций, наложенных на клуб.
Ранее сообщалось, что "Барселона" также интересуется Рафаэлом Леау ("Милан"), Маркусом Рэшфордом ("Манчестер Юнайтед"), Робертом Левандовски ("Бавария"), Каримом Адейеми ("Ред Булл Зальцбург") и Александером Исаком ("Реал Сосьедад").
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|3
|Лестер Сити
|27
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18