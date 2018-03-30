"Барселона" определила ещё двух кандидатов на замену Умтити

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"Барселона" определила ещё двух кандидатов на замену Умтити

"Барселона" определила ещё двух кандидатов на замену своему защитнику Самюэлю Умтити, с которым пока не удаётся договориться о продлении контракта.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб рассматривает возможность приобретения Дайота Упамекано ("РБ Лейпциг") и Клемана Лангле ("Севилья").

Ранее стало известно, что "Барселона" также проявляет интерес к центрбеку "Аякса" Маттейсу де Лигту. | http://soccernews.ru

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