"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены травмированному Суаресу
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Жироны" Кристиану Стуани и "Осасуны" Чими Авиле, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб собирается приобрести форварда в зимнее трансферное окно на замену травмированному уругвайцу Луису Суаресу, который выбыл из строя на четыре месяца.
В нынешнем сезоне 33-летний Стуани провел за "Жирону" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Отступные составляют 25 миллионов евро.
25-летний Авила сыграл за "Осасуну" 19 поединков, отметился 10 голами и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года. Сумма отступных составляет 25 миллионов евро.
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