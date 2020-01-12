"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде

"Барселона" продолжает поиск нового главного тренера вместо нынешнего наставника Эрнесто Вальверде, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера "Эстудиантеса" Габриэля Милито и молодежного состава Хави Гарсии Пимьенто.

Последний рассматривается в качестве временной кандидатуры до конца сезона, а летом клуб может возглавить наставник "Аль-Садда" Хави, который отказался стать тренером "Барселоны" в данный момент.

Также "Барселона" по-прежнему проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Бетиса" Кике Сетьену.

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