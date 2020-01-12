"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде

Теги эрнесто вальвердебарселонагабриэль милито

"Барселона" определила еще двух кандидатов в качестве замены Вальверде

"Барселона" продолжает поиск нового главного тренера вместо нынешнего наставника Эрнесто Вальверде, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера "Эстудиантеса" Габриэля Милито и молодежного состава Хави Гарсии Пимьенто.

Последний рассматривается в качестве временной кандидатуры до конца сезона, а летом клуб может возглавить наставник "Аль-Садда" Хави, который отказался стать тренером "Барселоны" в данный момент.

Также "Барселона" по-прежнему проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Бетиса" Кике Сетьену.

Не пропустите: Стало известно, сколько Суарес пропустит из-за травмы. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл Суперкубок Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов