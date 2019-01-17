"Барселона" определила ещё одного кандидата на усиление атаки

"Барселона" продолжает поиск нового нападающего, который должен стать заменой для ушедшего в "Севилью" Мунира Эль-Хаддади.

Как сообщает Cadena SER, каталонский клуб включил в свой шорт-лист форварда "Лос-Анджелеса" Карлоса Велу, который наиболее известен по выступлениям за "Арсенал" и "Реал Сосьедад".

В прошлом сезоне 29-летний мексиканец провёл в МЛС 29 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Велу в 10 миллионов евро.

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