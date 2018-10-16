"Барселона" определила ещё одного кандидата на усиление центра обороны

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"Барселона" определила ещё одного кандидата на усиление центра обороны

"Барселона" определила ещё одного кандидата на усиление центра обороны, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в январе каталонский клуб предпримет попытки купить защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, на которого также претендует "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что ранее СМИ писали об интересе "сине-гранатовых" к Маттейсу де Лигту ("Аякс"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Милану Шкриньяру ("Интер"). 

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