"Барселона" определила еще одну альтернативу Гризманну

Теги барселонаатлетико мадридэрнесто вальвердепауло дибалаювентусантуан гризманн

"Барселона" определила еще одну альтернативу ГризманнуКаталонская "Барселона" определила еще одну альтернативу своей главной трансферной цели в лице лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сине-гранатовые" не смогут подписать француза, они будут готовы предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Возможный трансфер 24-летнего нападающего "старой синьоры" уже одобрил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. За него каталонский гранд может заплатить 120 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" контактирует с ведущим хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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