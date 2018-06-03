"Барселона" определила еще одну альтернативу Гризманну

Каталонская "Барселона" определила еще одну альтернативу своей главной трансферной цели в лице лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сине-гранатовые" не смогут подписать француза, они будут готовы предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Возможный трансфер 24-летнего нападающего "старой синьоры" уже одобрил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. За него каталонский гранд может заплатить 120 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" контактирует с ведущим хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru