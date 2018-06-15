"Барселона" определила главную альтернативу Гризманну

Каталонская "Барселона" определила главную альтернативу своей приоритетной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" после объявления французом о своем решении остаться на "Ванда Метрополитано" планирует предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. При этом не исключается, что помимо денежной компенсации за египтянина каталонский гранд будет готов включить в сделку по нему своего вингера Усмана Дембеле.

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru