"Барселона" определила главную альтернативу Гризманну

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"Барселона" определила главную альтернативу ГризманнуКаталонская "Барселона" определила главную альтернативу своей приоритетной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" после объявления французом о своем решении остаться на "Ванда Метрополитано" планирует предпринять попытки подписать лидера атак "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. При этом не исключается, что помимо денежной компенсации за египтянина каталонский гранд будет готов включить в сделку по нему своего вингера Усмана Дембеле

Напомним, "Барселона" вернула талантливого игрока. | soccernews.ru

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