"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Теги барселонасерж орьейозуа киммих

"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

"Барселона" собирается подписать правого защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, каталонцам нужен сменщик для Нелсона Семеду, который в настоящее время является единственным правым защитником команды.

Отмечается, что "Барса" присматривается к кандидатурам Йозуа Киммиха ("Бавария") и Сержа Орье ("Тоттенхэм").

В этом сезоне Семеду провел 22 матча, в которых отметился четырьмя ассистами.

Читайте также: "Манчестер Сити" перехватил у "Барселоны" "нового Дани Алвеса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину

Суд не рассматривал иск "Локомотива" к Геркусу, так как клуб не заплатил пошлину

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов