"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

"Барселона" собирается подписать правого защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, каталонцам нужен сменщик для Нелсона Семеду, который в настоящее время является единственным правым защитником команды.

Отмечается, что "Барса" присматривается к кандидатурам Йозуа Киммиха ("Бавария") и Сержа Орье ("Тоттенхэм").

В этом сезоне Семеду провел 22 матча, в которых отметился четырьмя ассистами.

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