"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Cadena Ser, "сине-гранатовые" определили 23-летнего игрока как главную трансферную цель на лето. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересован "Реал".

Напомним, что Руис знаком с наставником "Барселоны" Кике Сетьеном по совместной работе в "Бетисе".

Контракт Руиса с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 27 матчах.

Читайте также: "Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца. | http://soccernews.ru