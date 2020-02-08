"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

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"Барселона" определила главную трансферную цель на лето

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Cadena Ser, "сине-гранатовые" определили 23-летнего игрока как главную трансферную цель на лето. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересован "Реал".

Напомним, что Руис знаком с наставником "Барселоны" Кике Сетьеном по совместной работе в "Бетисе".

Контракт Руиса с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 27 матчах.

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