"Барселона" определила главную трансферную цель на лето
Хавбек "Наполи" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Барселоны".
По сведениям Cadena Ser, "сине-гранатовые" определили 23-летнего игрока как главную трансферную цель на лето. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересован "Реал".
Напомним, что Руис знаком с наставником "Барселоны" Кике Сетьеном по совместной работе в "Бетисе".
Контракт Руиса с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 27 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14