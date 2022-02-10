"Барселона" определила идеальное атакующее трио на следующий сезон

В "Барселоне" намечаются серьёзные изменения в атакующей линии по окончании нынешнего сезона.

По информации Sport.es, летом клуб хочет избавиться от Мемфиса Депая, Люка де Йонга и Мартина Брейтуэйта.

При этом "сине-гранатовые" рассчитывают усилиться форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Если "Барса" сумеет реализовать свои планы, то со следующего сезона основное трио нападения команды будет состоять из Холанда, Феррана Торреса и Ансу Фати.

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