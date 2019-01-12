"Барселона" определила неожиданного кандидата на усиление атаки

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"Барселона" определила неожиданного кандидата на усиление атаки

"Барселона" определила неожиданного кандидата на усиление атаки, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего "Чанчунь Ятай" Одиона Игало.

"Сине-гранатовые" рассчитывают взять в аренду 29-летнего нигерийца во время зимнего трансферного окна.

Сам Игало хочет уехать из Китая, однако он предпочитает вернуться в АПЛ, где ранее выступал за "Уотфорд".

Стоит отметить, что стоимость форварда оценивается в 9 миллионов евро. Его контракт с "Чанчунь Ятай" рассчитан до декабря 2020 года.

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