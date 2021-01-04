"Барселона" определила приоритетные цели на зимнее трансферное окно

"Барселона" намерена приобрести испанского защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб прежде всего хочет усилить центр обороны. Вторым в списке приоритетов идет центральный нападающий, а затем полузащитник.

"Барселона" хочет купить Гарсию по максимально сниженной цене, так как его контракт с "Манчестер Сити" истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Гарсия провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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