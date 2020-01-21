"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса

"Барселона" проявляет интерес к габонскому нападающему лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру габонца в качестве приоритетного варианта для замены травмированному форварду Луису Суаресу, который выбыл из строя на четыре месяца.

При этом, в "Барселоне" верят, что им удастся договориться о переходе Обамеянга в зимнее трансферное окно, так как сам футболист хочет сменить клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во все турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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