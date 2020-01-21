"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса

Теги барселонаарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса

"Барселона" проявляет интерес к габонскому нападающему лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру габонца в качестве приоритетного варианта для замены травмированному форварду Луису Суаресу, который выбыл из строя на четыре месяца.

При этом, в "Барселоне" верят, что им удастся договориться о переходе Обамеянга в зимнее трансферное окно, так как сам футболист хочет сменить клуб.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 26 матчей во все турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели

Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов