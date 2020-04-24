"Барселона" определила пять альтернатив Лаутаро Мартинесу

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"Барселона" определила пять альтернатив Лаутаро Мартинесу

"Барселона" изучает запасные варианты усиления атаки на случай неудачи в переговорах по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Mundo Deportivo, в списке каталонского клуба есть пять альтернативных кандидатур.

Речь идёт о таких игроках, как Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Тэмми Абрахам ("Челси"), Джонатан Дэвид ("Гент") и Виктор Осимхен ("Лилль").

Напомним, что "Интер" требует за Лаутаро полную сумму отступных в размере 111 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Они чо плохо понимают !? Месси же сто раз сказал , что хочет Неймара. Можно даже без повара .

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Понятно что хочет, вот только зачем вернеру идти на понижение? Особенно если у него есть вариант уйти в лучшую лигу мира к лучшему немецкому тренеру прямо сейчас?

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