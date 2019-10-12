"Барселона" определила пять кандидатов на замену Суаресу

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"Барселона" определила пять кандидатов на замену Суаресу

"Барселона" занимается поиском преемника для многолетнего лидера атак команды Луиса Суареса.

"Сине-гранатовые" собираются купить нового форварда летом 2020 или 2021 года. Это зависит от результативности самого уругвайца. Пока он неплох - 6 голов в 8 матчах нового сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе (ПСЖ), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

Приоритетными кандидатурами "Барса" определила Мбаппе и Кейна.

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