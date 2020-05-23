"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков

Стало известно, с какими футболистами "Барселона" не расстанется грядущим летом не при каких обстоятельствах.

По информации Marca, в "список избранных" попали Лионель Месси, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати и Жерар Пике.

Сообщается, что все остальные игроки будут доступны по окончании сезона как для продажи, так и для участия в обменах.

Напомним, что СМИ приписывают "Барсе" интерес к Лаутаро Мартинесу ("Интер"), Неймару (ПСЖ), Миралему Пьяничу ("Ювентус"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити") и другим.

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