"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков

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"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков

Стало известно, с какими футболистами "Барселона" не расстанется грядущим летом не при каких обстоятельствах.

По информации Marca, в "список избранных" попали Лионель МессиАнтуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер ШтегенАнсу Фати и Жерар Пике.

Сообщается, что все остальные игроки будут доступны по окончании сезона как для продажи, так и для участия в обменах.

Напомним, что СМИ приписывают "Барсе" интерес к Лаутаро Мартинесу ("Интер"), Неймару (ПСЖ), Миралему Пьяничу ("Ювентус"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити") и другим.

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