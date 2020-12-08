"Барселона" определила трансферную цель на 2022 год

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"Барселона" определила трансферную цель на 2022 год

"Барселона" следит за прогрессом нападающего "Бенфики" Дарвином Нуньесом, утверждает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Рамон Планес лично летал в Лиссабон, чтобы воочию понаблюдать за игрой 21-летнего футболиста.

Сообщается, что, несмотря на предметный интерес и необходимость скорейшего усиления атаки, уругваец не присоединится к "сине-гранатовым" ранее 2022 года.

Прошлой осенью "Бенфика" купила Нуньеса у "Альмерии" за 24 миллиона евро. В составе "орлов" форвард забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 13 матчах.

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