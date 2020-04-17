"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом

2 Теги барселонамарк-андре тер штегенфренки де йонглионель месситрансферы

"Барселона" определила трёх игроков, которые точно не покинут клуб летом

Руководство "Барселоны" в преддверии открытия летнего трансферного окна сделало неприкасаемыми трёх футболистов.

По информации ESPN, речь идёт о вратаре Марке-Андре тер Штегене, полузащитнике Френки Де Йонге и форварде Лионеле Месси.

Все остальные игроки могут быть проданы или включены в сделки по обмену на других исполнителей.

Среди трансферных целей "сине-гранатовых" - правый и центральный защитники, а также хавбек и нападающий.

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Комментарии

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lesnovsky

Правильно... Значит и бармалей без иммунитета...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что же карлик будет и дальше несчастным быть?

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