"Барселона" определила трех кандидатов, которые могут быть включены в сделку по Гризманну

Каталонская "Барселона" определила трех кандидатов из числа своих игроков, которые могут быть включены в возможную сделку по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывают уменьшить сумму трансфера 26-летнего нападающего "матрасников" за счет полузащитника Андре Гомеша или вингеров Жерара Деулофеу или Усмана Дембеле.

Напомним, ближайшим летом клаусула Гризманна уменьшится с 200 до 100 миллионов евро.

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