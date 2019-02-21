"Барселона" определила трех кандидатов на усиление позиции центрфорварда

"Барселона" намерена приобрести молодого нападающего следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб проявляет интерес к сербу Луке Йовичу ("Айнтрахт"), Андре Силве ("Севилья") и Максимилиано Гомесу ("Сельта"). Приоритетным вариантом является Гомес, сумма отступных в контракте которого составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал пять голевых пасов. На счету 23-летнего Силвы 11 забитых мячей и две голевые передачи в 35 поединках. Что касается 22-летнего Гомеса, то он принял участие в 22 матчах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru