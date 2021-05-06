"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Бускетсу

Фото твиттер Серхио Бускетса

"Барселона" работает над поиском нового полузащитника, который в будущем заменит в составе Серхио Бускетса.

По информации Mundo Deportivo, на сегодняшний день в шорт-лист "блауграны" входят три футболиста - это Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Мануэль Локателли ("Сассуоло") и Микель Мерино ("Реал Сосьедад").

Бускетс в текущем сезоне сделал 4 ассиста в 46 матчах. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость Камавинга оценивается в 60 миллионов евро, Локателли – в 35 миллионов, Мерино – в 40 миллионов.

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