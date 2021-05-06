"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Бускетсу

Теги барселонасерхио бускетсэдуардо камавингамануэль локателлимикель меринотрансферы

"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Бускетсу

Фото твиттер Серхио Бускетса

"Барселона" работает над поиском нового полузащитника, который в будущем заменит в составе Серхио Бускетса.

По информации Mundo Deportivo, на сегодняшний день в шорт-лист "блауграны" входят три футболиста - это Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Мануэль Локателли ("Сассуоло") и Микель Мерино ("Реал Сосьедад").

Бускетс в текущем сезоне сделал 4 ассиста в 46 матчах. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость Камавинга оценивается в 60 миллионов евро, Локателли – в 35 миллионов, Мерино – в 40 миллионов.

Не пропустите: Два европейских топ-клуба претендуют на Пьянича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе

"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов