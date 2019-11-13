"Барселона" определила трех кандидатов на замену Ракитичу

"Барселона" приступила к поиску нового хавбека на замену Ивану Ракитичу.

Как сообщает As, в шорт-лист каталонцев попали Фабиан Руис ("Наполи"), Сауль Ньигес ("Атлетико") и Родриго Бентанкур ("Ювентус").

Напомним, что Ракитич близок к уходу из клуба предстоящей зимой. Вероятно, хорват продолжит карьеру в Италии.

В этом сезоне на счету Ракитича одна результативная передача в 10 играх.

Читайте также: "Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru