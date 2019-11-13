"Барселона" определила трех кандидатов на замену Ракитичу

1 Теги барселонаиван ракитичсауль ньигесфабиан руисродриго бентанкур

"Барселона" определила трех кандидатов на замену Ракитичу

"Барселона" приступила к поиску нового хавбека на замену Ивану Ракитичу.

Как сообщает As, в шорт-лист каталонцев попали Фабиан Руис ("Наполи"), Сауль Ньигес ("Атлетико") и Родриго Бентанкур ("Ювентус").

Напомним, что Ракитич близок к уходу из клуба предстоящей зимой. Вероятно, хорват продолжит карьеру в Италии.

В этом сезоне на счету Ракитича одна результативная передача в 10 играх.

Читайте также: "Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

osannakraskov

Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://vk.cc/a0ZsMh

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Осасуна Осасуна 13 19
11 Вильярреал Вильярреал 13 18
12 Леванте Леванте 13 17
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 13 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов