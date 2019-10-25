"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Умтити

"Барселона" ищет нового центрального защитника в связи с высокой травматичностью Самюэля Умтити.

Как сообщает Calciomercato, на сегодняшний день в шорт-лист "сине-гранатовых" входят три игрока.

Каталонский клуб интересуется Миланом Шкриньяром, Стефаном де Вреем (оба - "Интер") и Калиду Кулибали ("Наполи").

При этом все вышеуказанные футболисты являются ключевыми в своих командах, поэтому за каждого из них "Барсе" придётся выложить крупную сумму.

Рыночная стоимость игроков в миллионах евро: Шкриньяр - 60, де Врей - 50, Кулибали - 75.

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