"Барселона" определила трёх кандидатов на замену Умтити
"Барселона" ищет нового центрального защитника в связи с высокой травматичностью Самюэля Умтити.
Как сообщает Calciomercato, на сегодняшний день в шорт-лист "сине-гранатовых" входят три игрока.
Каталонский клуб интересуется Миланом Шкриньяром, Стефаном де Вреем (оба - "Интер") и Калиду Кулибали ("Наполи").
При этом все вышеуказанные футболисты являются ключевыми в своих командах, поэтому за каждого из них "Барсе" придётся выложить крупную сумму.
Рыночная стоимость игроков в миллионах евро: Шкриньяр - 60, де Врей - 50, Кулибали - 75.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2