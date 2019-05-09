"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки

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"Барселона" определила три кандидатуры на усиление атаки
"Барселона" собирается купить нападающего летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, главной трансферной целью каталонского клуба является французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. Резервными вариантами являются нападающие "Арсенала" Александр Лаказетт и "Эвертона" Ришарлисон.

Напомним, что в контракте 28-летнего Гризманна с 1 июля активируется пункт о снижении суммы отступных с 200 миллионов евро до 120 миллионов.  

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