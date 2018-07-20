"Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атаки

Теги барселонавиллианэден азарирвинг лосано

"Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атакиКаталонская "Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атаки, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что приоритетными вариантами на эту роль рассматриваются ведущие игроки лондонского "Челси" - Виллиан и Эден Азар. Им альтернативой был выбран вингер ПСВ из Эйндховена Ирвинг Лосано.

Напомним, Месси хочет видеть Головина в "Барселоне". | soccernews.ru

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