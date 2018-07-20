"Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атаки
Каталонская "Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атаки, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что приоритетными вариантами на эту роль рассматриваются ведущие игроки лондонского "Челси" - Виллиан и Эден Азар. Им альтернативой был выбран вингер ПСВ из Эйндховена Ирвинг Лосано.
Напомним, Месси хочет видеть Головина в "Барселоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20