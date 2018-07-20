Каталонская "Барселона" определила три кандидатуры на усиление своей атаки, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что приоритетными вариантами на эту роль рассматриваются ведущие игроки лондонского "Челси" - Виллиан и Эден Азар. Им альтернативой был выбран вингер ПСВ из Эйндховена Ирвинг Лосано.

Напомним, Месси хочет видеть Головина в "Барселоне". | soccernews.ru