"Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга

Фото: инстаграм Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

"Барселона" рассматривает трех футболистов, которые могут стать альтернативой нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к полузащитникам "Челси" - Кристиану Пулишичу, Хакиму Зиешу и Каллуму Хадсону-Одои.

В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел четыре матча и забил один гол. 21-летний Хадсон-Одои принял участие в 11 поединках, забил один мяч и отдал две голевые передачи. На счету 28-летнего Зиеша два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

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