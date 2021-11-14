"Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга
Фото: инстаграм Кристиана Пулишича/Автор неизвестен
"Барселона" рассматривает трех футболистов, которые могут стать альтернативой нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к полузащитникам "Челси" - Кристиану Пулишичу, Хакиму Зиешу и Каллуму Хадсону-Одои.
В нынешнем сезоне 23-летний Пулишич провел четыре матча и забил один гол. 21-летний Хадсон-Одои принял участие в 11 поединках, забил один мяч и отдал две голевые передачи. На счету 28-летнего Зиеша два гола и одна результативная передача в 10 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18