"Барселона" определила в альтернативу Гризманну звезду АПЛ

Теги барселонаантуан гризманнэден азарчелсиатлетико мадрид

"Барселона" определила в альтернативу Гризманну звезду АПЛКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сине-гранатовым" не удастся подписать 27-летнего нападающего "матрасников", они будут готовы предпринять попытки приобрести вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, Суарес хочет видеть Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии
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Не Азара,а Кевина де Брюйне надо покупать,он как раз может полноценно заменить Иньесту,а азар играет на позиции Коутиньо, и Коутиньо моложе и по таланту не уступает Азару,спрашивается зачем нужен Азар?

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Алексей Тютрин

Азар умеет играть на позиции Иньесты,он тоже ЦОП

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