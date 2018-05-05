"Барселона" определила в альтернативу Гризманну звезду АПЛ

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если "сине-гранатовым" не удастся подписать 27-летнего нападающего "матрасников", они будут готовы предпринять попытки приобрести вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, Суарес хочет видеть Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru