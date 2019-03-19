"Барселона" определила Йовича главным кандидатом на замену Суареса

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"Барселона" определила Йовича главным кандидатом на замену Суареса

"Барселона" определилась с заменой для форварда Луиса Суареса.

Как сообщает AS, каталонцы ведут переговоры по трансферу форварда "Айнтрахта" Луки Йовича. Трансферная стоимость 21-летнего серба составляет 60 миллионов евро.

Отмечается, что сам Йович готов перебраться в "Барселону" и первое время быть дублером Суареса.

В этом сезоне на счету Йовича 22 забитых мяча и 7 результативных передач в 36 играх.

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