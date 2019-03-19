"Барселона" определила Йовича главным кандидатом на замену Суареса
"Барселона" определилась с заменой для форварда Луиса Суареса.
Как сообщает AS, каталонцы ведут переговоры по трансферу форварда "Айнтрахта" Луки Йовича. Трансферная стоимость 21-летнего серба составляет 60 миллионов евро.
Отмечается, что сам Йович готов перебраться в "Барселону" и первое время быть дублером Суареса.
В этом сезоне на счету Йовича 22 забитых мяча и 7 результативных передач в 36 играх.
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|Команда
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|28
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|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22