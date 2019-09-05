"Барселона" определилась, кто возглавит команду в случае отставки Вальверде

1 Теги барселонаэрнесто вальвердеарсен венгер

"Барселона" определилась, кто возглавит команду в случае отставки Вальверде

Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить "Барселону".

Как сообщает AS, руководство каталонцев готово позвать Венгера в команду, если Эрнесто Вальверде досрочно покинет свой пост.

После трех туров "Барселона" набрала 4 очка и занимает 8-е место в Примере.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году и того времени находится без работы.

Читайте также: Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Во сне)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J

Италия обыграла Армению и укрепила свои позиции в группе J

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов