"Барселона" определилась, кто возглавит команду в случае отставки Вальверде
Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить "Барселону".
Как сообщает AS, руководство каталонцев готово позвать Венгера в команду, если Эрнесто Вальверде досрочно покинет свой пост.
После трех туров "Барселона" набрала 4 очка и занимает 8-е место в Примере.
Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году и того времени находится без работы.
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