"Барселона" определилась, куда потратит 100 миллионов евро с возможной продажи Дембеле

Каталонская "Барселона" определилась, куда потратит 100 миллионов евро с возможной продажи своего вингера Усмана Дембеле.

Так, по сведениям Football Espana, в случае, если потенциальный покупатель выложит за 21-летнего француза указанную сумму, "сине-гранатовые" будут готовы направить ее на покупку полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним, ПСЖ готов потратить на Дембеле 120 миллионов евро. | soccernews.ru