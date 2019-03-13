"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса

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"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса

"Барселона" не планирует возвращать чилийского нападающего Алексиса Санчеса, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ранее появилась информация о возможной аренде чилийца каталонским клубом, но она оказалась ложной. 

Напомним, что "МЮ" готов отдать форварда в аренду, так как на него не рассчитывает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. При этом чилиец является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев с зарплатой в 29 миллионов евро в год. В этом сезоне он провел 23 матча, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

30-летний Санчес выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 годы, провел за клуб 141 матч, в которых забил 47 голов и отдал 35 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса". | http://soccernews.ru

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