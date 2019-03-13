"Барселона" определилась по трансферу Алексиса Санчеса
"Барселона" не планирует возвращать чилийского нападающего Алексиса Санчеса, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, ранее появилась информация о возможной аренде чилийца каталонским клубом, но она оказалась ложной.
Напомним, что "МЮ" готов отдать форварда в аренду, так как на него не рассчитывает главный тренер Уле-Гуннар Сульшер. При этом чилиец является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев с зарплатой в 29 миллионов евро в год. В этом сезоне он провел 23 матча, забил два мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
30-летний Санчес выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 годы, провел за клуб 141 матч, в которых забил 47 голов и отдал 35 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
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|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14