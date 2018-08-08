"Барселона" определилась по трансферу Погба

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"Барселона" определилась по трансферу Погба

"Барселона" не будет покупать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский клуб отказался от трансфера игрока, так как манкунианцы потребовали за него 222 миллиона евро. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась с 25-летним Погба по условиям личного контракта.

Теперь приоритетной трансферной целью каталонцев стал хавбек "Аякса" Френки де Йонг.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром. | http://soccernews.ru

Комментарии
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Он Барсе и даром не нужен! Пусть Моуриньо с ним возится!

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