"Барселона" определилась по трансферу Йерри Мины

Каталонская "Барселона" определилась по времени трансфера защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.

Как информирует le10sport, подписать 23-летнего бека "зелено-белых" европейский гранд планирует летом следующего года. Не изменили позицию "сине-гранатовых" в этом вопросе ни травма Самюэля Умтити, ни вероятный уход Хавьера Маскерано.

Напомним, "Барселона" узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru