"Барселона" определилась по трансферу Йерри Мины

Теги барселонапалмейрасйерри минасамюэль умтитихавьер маскерано

"Барселона" определилась по трансферу Йерри МиныКаталонская "Барселона" определилась по времени трансфера защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.

Как информирует le10sport, подписать 23-летнего бека "зелено-белых" европейский гранд планирует летом следующего года. Не изменили позицию "сине-гранатовых" в этом вопросе ни травма Самюэля Умтити, ни вероятный уход Хавьера Маскерано.

Напомним, "Барселона" узнала своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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