"Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето

Главной трансферной целью "Барселоны" ближайшим летом станет бразильский нападающий ПСЖ Неймар, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб приложит максимум усилий, чтобы вернуть футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" собирается в ближайшее время приступить к переговорам с ПСЖ и самим игроком.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать бразильца за 190 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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