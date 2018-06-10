"Барселона" определилась с альтернативами Силлессену

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"Барселона" определилась с альтернативами СиллессенуКаталонская "Барселона" определилась с альтернативами своему голкиперу Ясперу Силлессену, который этим летом может сменить клубную прописку.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, потенциальными заменами голландцу в стане "сине-гранатовых" видят Куна Кастельса ("Вольфсбург"), Тимо Хорна ("Кельн") и Иржи Павленку ("Вердер").

Напомним, Вальверде попросил ускорить один из трансферов "Барселоны". | soccernews.ru

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