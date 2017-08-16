"Барселона" определилась с альтернативой Дембеле

Каталонская "Барселона" начала готовить запасной вариант на случай, если клубу так и не удастся подписать вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" уже определили в качестве альтернативы 20-летнему футболисту "шмелей" игрока французского ПСЖ Юлиана Дракслера. В "Барсе" надеются, что немец даст свое согласие на переезд в столицу Каталонии ввиду вероятного проигрыша им конкуренции за место в составе своей команды Неймару.

Напомним, фанаты "Барселоны" требуют отставки Бартомеу. | soccernews.ru