"Барселона" определилась с альтернативой Дембеле

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"Барселона" определилась с альтернативой ДембелеКаталонская "Барселона" начала готовить запасной вариант на случай, если клубу так и не удастся подписать вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" уже определили в качестве альтернативы 20-летнему футболисту "шмелей" игрока французского ПСЖ Юлиана Дракслера. В "Барсе" надеются, что немец даст свое согласие на переезд в столицу Каталонии ввиду вероятного проигрыша им конкуренции за место в составе своей команды Неймару.

Напомним, фанаты "Барселоны" требуют отставки Бартомеу. | soccernews.ru

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