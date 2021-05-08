"Барселона" определилась с альтернативой Депаю и Холанду

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"Барселона" определилась с альтернативой Депаю и Холанду

Фото инстаграм Дониэлла Малена

"Барселона" может приобрести у ПСВ нападающего Дониэлла Малена, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" видят в 22-летнем голландце альтернативу Мемфису Депаю ("Лион") и Эрлингу Холанду ("Боруссия" Д).

Однако не только "Барса" претендует на форварда ПСВ. Также им интересуются "Ливерпуль", "Милан" и дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне Мален забил 25 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" интересуется защитником "Наполи". | http://soccernews.ru
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