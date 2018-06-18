"Барселона" определилась с альтернативой Диню

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"Барселона" определилась с альтернативой ДинюКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своему защитнику Люке Диню, который может сменить клубную прописку этим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае ухода 24-летнего бека из "Камп Ноу" "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать Ферлана Менди из "Лиона". На покупке перспективного игрока настаивает новый спортивный директор каталонского гранда Эрик Абидаль.

В завершившемся сезоне Менди сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за "Лион".

Напомним, в "Барселоне" могут создать новое атакующее трио в лице Месси, Суареса и Коутиньо. | soccernews.ru

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