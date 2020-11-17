"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии

"Барселона" собирается купить нового центрального защитника во время зимнего трансферного окна, пишет Sport.es.

По информации источника, главной целью "блауграны" остаётся клубный воспитанник Эрик Гарсия, ныне выступающий за "Манчестер Сити".

Однако переговоры с "горожанами" идут сложно, поэтому "Барса" подготовила альтернативные варианты усиления обороны.

Если Гарсию приобрести не удастся, "сине-гранатовые" постараются заполучить либо Антонио Рюдигера из "Челси", либо Жоэля Матипа из "Ливерпуля".

Подписание немца видится более реальным, поскольку "синие" открыты для предложений, а вот "красные" выступают против продажи камерунца, поскольку потеряли на длительный срок Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Не пропустите: Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты. | http://soccernews.ru