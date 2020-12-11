"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии

"Барселона" активно изучает варианты усиления центра обороны, сообщает Sport.es.

Приоритетом "сине-гранатовых" остаётся защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, однако есть у клуба и альтернатива.

Речь идёт о центрбеке "Аякса" Лисандро Мартинесе. "Барса" хочет арендовать его в январе с правом выкупа.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 2 гола в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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