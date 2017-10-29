"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который стал для клуба приоритетной трансферной целью для клуба летом следующего года.

Так, согласно информации испанской прессы, в случае провала переговоров по 26-летнему нападающему "матрасников", "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать ведущего бомбардира лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, Неймар посетил тренировку "Барселоны". | soccernews.ru