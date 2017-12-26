"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели в летнее трансферное окно в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые", в случае невозможности подписания француза, планируют переключить свое внимание на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Каталонский гранд рассчитывает, что из-за конфликта аргентинца с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри, "старая сеньора" будет готова снизить его трансферную стоимость, которая на сегодняшний день превышает 100 миллионов евро.

Напомним, исследование определило идеальные подписания для "Барселоны". | soccernews.ru