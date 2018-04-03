"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели - форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, в случае, если по окончанию текущего сезона "сине-гранатовым" не удастся подписать 27-летнего нападающего "матрасников", они планируют переключить свое внимание на вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити. | soccernews.ru