"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну

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"Барселона" определилась с альтернативой ГризманнуКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной трансферной цели - форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям TransferMarketWeb, в случае, если по окончанию текущего сезона "сине-гранатовым" не удастся подписать 27-летнего нападающего "матрасников", они планируют переключить свое внимание на вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити. | soccernews.ru

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