"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнкилиан мбаппепсжусман дембеле

"Барселона" определилась с альтернативой ГризманнуКаталонская "Барселона" определилась с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае провала переговоров по лидеру атак "матрасников", "сине-гранатовые" будут готовы предпринять попытки подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В "Барсе" рассчитывают, что парижане вполне будут готовы пойти на продажу своего игрока ввиду своих проблем с соответствием правилу финансового Fair Play. Кроме того, каталонский гранд рассматривает вариант с включением в возможную сделку по Мбаппе своего вингера Усмана Дембеле.

Напомним, будущее Гризманна до сих пор не определено. | soccernews.ru

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вася

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