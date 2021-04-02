"Барселона" определилась с альтернативой Холанду

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"Барселона" определилась с альтернативой Холанду

Фото твиттер Харри Кейна

"Барселона" нашла запасной вариант усиления атаки на случай срыва перехода форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Sport.es, альтернативой норвежцу стал нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Также "сине-гранатовые" не отказываются от возможности усилиться Лаутаро Мартинесом из миланского "Интера".

Напомним, что Холанд выбирает между "Барсой" и мадридским "Реалом".

Что касается Кейна, то он не против попробовать свои силы на "Камп Ноу". "Тоттенхэм" также предпочитает продать своего лидера за границу, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

Не пропустите: "Барселона" может взять кредит для трансфера Холанда. | http://soccernews.ru
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